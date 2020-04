Coronavirus, bimba di 4 mesi ricoverata a Brindisi

BARI – Una lattante di 4 mesi risultata positiva al test del coronavirus e’ ricoverata nell’ospedale Perrino di Brindisi. Secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, la piccola e’ stata portata nella struttura ospedaliera per altra sintomatologia e, al suo arrivo, e’ stata sottoposta a tampone risultato positivo. La piccola e’ in isolamento. I genitori e i familiari entrati in contatto con la bimba saranno sottoposti al test per accertare l’infezione da Covid-19.