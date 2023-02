Sanremo 2023, Elodie canta ‘Due’: il testo della canzone

ROMA – Elodie è una degli artisti in gara al 73esimo Festival di Sanremo, dove porta ‘Due’, brano pop, sicura hit di questa edizione. Ventotto cantanti, con altrettanti brani originali, un solo vincitore: chi sarà? Sanremo 2023 si preannuncia come una gara all’ultima nota tra grandi ritorni (come quelli di Paola e Chiara e gli Articolo 31) e nuovi voci (Olly, Will, Sethu, gIANMARIA, COLLA ZIO e Shari), tutti in gara in un’unica categoria ‘Artisti’. Per i bookmaker a contendersi il brano di questa edizione saranno Marco Mengoni, Ultimo e Giorgia, seguiti dalla stessa Elodie e Madame, quest’ultima rimasta in gara nonostante le polemiche sorte per lo scandalo vaccini. Ma c’è grande attesa anche per i Modà e Levante, che affrontano nei loro brani il tema della depressione, mentre ad infiammare il dibattito politico c’ha già pensato Rosa Chemical, attaccato da Fratelli d’Italia a causa del suo brano che inneggia all’amore libero. I giochi però sono tutt’altro che fatti e a sfidarsi non saranno solo gli artisti sul palco dell’Ariston ma anche i telespettatori, attraverso il Fantasanremo, gioco virtuale che ha spopolato nella scorsa edizione e che sta registrando numeri da record anche per Sanremo 2023.

SANREMO 2023, IL TESTO DELLA CANZONE DI ELODIE ‘DUE’

Cosa c’è?

C’è che mi fai agitare

Cosa ti aspetti se

Sai già come va a finire?

Nascoste dal velo più sottile

Tutte le mie paure

Che anche stanotte

Si avvolgono su di te

È solo un brivido a volte

Ma ‘sto periodo non è facile

Tu vuoi una donna che non c’è

E se ci pensi il nostro amore

È nato appena

Ma è già finito male

E se a quest’ora

Mi cerchi, perdonami

Dimmi, come mai?

Baby mi fulmini

Con gli occhi lucidi

Che rumore fa

Il silenzio alla fine

Di tutte le nostre

Telefonate interrotte?

Sapessi dirti basta

Ma il cuore danza

Per me le cose sono due

Lacrime mie o lacrime tue

Le cose sono due

Due

Solamente tu

Una coltellata ogni parola

Solamente io

Nei discorsi sulla bocca della gente

Forse è vero, è tardi adesso

Ma lo rifarei lo stesso

Con gli stessi errori, lo rifarei

Che se ci pensi il nostro amore

È nato appena

Ma è già finito male

E se a quest’ora

Mi cerchi, perdonami

Dimmi, come mai?

Baby mi fulmini

Con gli occhi lucidi

Che rumore fa

Il silenzio alla fine

Di tutte le nostre

Telefonate interrotte?

Sapessi dirti basta

Ma il cuore danza

Per me le cose sono due

Lacrime mie o lacrime tue

Le cose sono due

Due

Ah

Sei il vino che mi ubriaca

La mia nota stonata

Parolacce sotto casa

In questa notte amara

Dagli occhi cade il Niagara

Mi accorgo ancora di te

E se a quest’ora

Mi cerchi, perdonami

Dimmi, come mai?

Baby mi fulmini

Con gli occhi lucidi

Che rumore fa

Il silenzio alla fine

Di tutte le nostre

Telefonate interrotte?

Sapessi dirti basta

Ma il cuore danza

Per me le cose sono due

Lacrime mie o lacrime tue

Le cose sono due

Due

Per me le cose sono due

Lacrime mie o lacrime tue

Le cose sono due

Due