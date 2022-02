Si dimettono due assessori regionali della Lega in Basilicata: “Chiediamo l’azzeramento della giunta”

POTENZA – “Chiediamo l’azzeramento della giunta regionale e il rinnovo dell’ufficio di presidenza in Consiglio regionale. I nostri assessori domani consegneranno le loro dimissioni perché la verifica di mezzo mandato del governo di maggioranza non può essere procrastinata”. Lo ha detto oggi a Potenza il senatore e commissario della Lega in Basilicata, Roberto Marti, durante la conferenza stampa convocata dal partito e dai suoi rappresentanti in Regione: i consiglieri, il presidente del Consiglio regionale Carmine Cicala, gli assessori Donatella Merra e Francesco Fanelli.

“Non é una crisi, ma una verifica – ha rimarcato Marti – i regolamenti e lo Statuto regionale portano a due anni e mezzo il rinnovo dell’ufficio di presidenza. Si era detto che a due anni e mezzo dall’insediamento avremmo verificato anche i ruoli di sottogoverno. Questo non è avvenuto. Domani apriremo pertanto una verifica con una riunione con il presidente Bardi a cui confermiamo la nostra piena fiducia”.

Per Marti si tratta di “un segnale di rinnovamento così come chiesta alla coalizione di centrodestra nel 2019”. Il commissario ha poi aggiunto: “Siamo autonomi, non abbiamo bisogno di apertura ad altri partiti perché la coalizione è forte e solida e vuole confermare il mandato elettorale ma con verifica e rinnovato spirito”.