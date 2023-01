Tutti vogliono leggere l’autobiografia del principe Harry: ecco quando esce

ROMA – L’attesa per l’autobiografia del principe Harry, alimentata dalla serie tv andata in onda su Netflix, era già febbrile. Le interviste in tv per promuoverla, con le clamorose rivelazioni sul padre Carlo e il fratello William l’hanno fatta aumentare a dismisura. E l’incredibile errore arrivato dalla Spagna, dove alcune copie sono state messe in vendita prima della data ufficiale, hanno completato il quadro. ‘Spare’, l’opera del quinto erede al trono del Regno Unito, potrebbe essere il libro dell’anno.

IL BOOM DI RICERCHE GOOGLE SUL LIBRO

Come riporta il sito CelebTattler, dopo la pubblicazione lo scorso 5 gennaio di alcuni esplosivi estratti del libro – che in Italia uscirà con il titolo ‘Spare – Il minore’, edito da Mondadori -, si è registrato un aumento del 226% delle ricerche su Google su come ordinare l’autobiografia. Al boom di ricerche hanno contribuito anche le due interviste rilasciate negli Stati Uniti – nuova patria d’elezione di Harry e Meghan – dal principe ribelle alle emittenti Cnn e Itv.

QUANDO ESCE L’AUTOBIOGRAFIA DEL PRINCIPE HARRY

La buona notizia per i tantissimi curiosi degli affari della famiglia Windsor è che l’attesa è praticamente finita: ‘Spare’ verrà pubblicato in tutto il mondo martedì 10 gennaio. L’edizione italiana, curata da Mondadori, consiste in 540 pagine che si preannunciano un vero terremoto per la famiglia reale. Il prezzo del libro in italiano è di 25 euro.

