“Azzolina intervenga”, tutti contro il direttore scolastico delle Marche che scrive agli studenti citando il Duce

ANCONA – Si leva da più parti la richiesta di un intervento del governo, o del ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina, nei confronti del dirigente dell’Ufficio scolastico regionale delle Marche, Marco Ugo Filisetti, dopo l’incredibile messaggio inviato agli studenti in occasione della Giornata delle Forze Armate del 4 novembre. Un messaggio in cui, tra trincee e appello serale, si celebravano come eroi i giovani soldati della Grande Guerra che dettero la vita per la Patria. Un testo che richiama molto, si scopre oggi, uno spezzone del discorso pubblico di Benito Mussolini del 23 marzo 1919 in cui aveva ricordato “i figli d’Italia che sono caduti per la grandezza della Patria”.

