“I soldati in trincea nella Grande guerra veri eroi, prendete esempio”: nelle Marche è bufera sul direttore della scuola

ANCONA – Uomini veri, non pavidi, eroi e martiri, a cui dobbiamo quello che siamo ora. Chi? I giovani soldati che combatterono al fronte, in trincea, “per la patria” ai tempi della Grande Guerra. È più o meno questo, in sintesi, il concetto espresso dal direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale, Marco Ugo Filisetti. Un concetto, però- ed è questo il problema-, che è stato infilato in un messaggio dedicato proprio agli studenti delle scuole marchigiane nel giorno delle Forze armate. Risultato: una bufera di commenti negativi e dita puntate contro il numero uno della scuola in regione. A cui viene obiettato di avere usato parole sbagliate e di aver messo nero su bianco un messaggio stonato e fuoriluogo. Ovvero: “Bisogna esaltare la pace, non la guerra“. Tanto più in un messaggio diretto a giovani studenti.

Ma andiamo con ordine. E partiamo dal messaggio pensato e inviato a docenti e studenti dal dirigente Filisetti ieri, 4 novembre, per la Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate nella ricorrenza dei 102 anni dalla fine della Prima Guerra Mondiale. Filisetti, nel messaggio (che è pubblicato anche sul sito dell’Usr Marche), ricorda tutti ‘i figli d’Italia che dettero la loro vita per la patria, una gioventù che andò al fronte e là vi rimase‘. Poi prosegue poi così: “Una gioventù lontana dai prudenti, dai pavidi, coloro che scendono in strada a cose fatte per dire: ‘Io c’ero’. Giovani che vollero essere altro, non con le declamazioni, ma con le opere, con l’esempio consapevoli che ‘Un uomo è vero uomo se è martire delle sue idee. Non solo le confessa e le professa, ma le attesta, le prova e le realizza’. Per questo quello che siamo e saremo lo dobbiamo anche a loro e per questo ricordando i loro nomi sentiamo rispondere, come nelle trincee della Grande Guerra all’appello serale del comandante: presente”.

Apriti cielo. Le parole di Filisetti hanno fatto andare su tutte le furie l’ex presidente dell’Assemblea legislativa marchigiana, ora consigliere regionale di minoranza, Antonio Mastrovincenzo (Pd). “Trovo incommentabili queste parole– scrive Mastrovincenzo-. Negli ultimi cinque anni il consiglio regionale ha celebrato per gli studenti di tutte le scuole delle Marche la ‘Giornata della Pace’, declinata in accoglienza, solidarietà, legalità, volontariato, sostenibilità. Si esalta la pace e l’impegno civile, sociale dei giovani per comunità. Non si esalta la guerra”.

