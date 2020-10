Basilicata, Polese: “Ospedale donato dal Qatar? In pessime condizioni”

POTENZA – “Dopo 5 mesi non è un ospedale e nemmeno più una tendostruttura. Ci sono buchi sul soffitto, condizioni di manutenzione pessime. Non c’è traccia di pavimenti, divisori e di attrezzature sanitarie“. È la denuncia alla Dire sulle condizioni dell’ospedale da campo donato dal Qatar alla Basilicata del consigliere regionale di Italia Viva e vicepresidente del consiglio regionale Mario Polese.

“La Regione – afferma – ha già buttato 500mila euro per questa opera inutile. Chiederò al presidente Bardi di fermare ogni finanziamento e di indirizzarlo agli ospedali lucani: il San Carlo è al collasso, Villa d’Agri non è funzionale, nella provincia di Matera ci sono disservizi”. Per Polese la situazione non è tollerabile. “Siamo alla vigilia della nuova ondata del virus – continua – e ci avevano promesso un nuovo ospedale con un impegno della Regione ad aprire ad ottobre. L’ondata c’è, il virus c’è non dobbiamo essere allarmistici ma rispettosi delle regole e le istituzioni non stanno facendo il loro”. Polese denuncia anche “gli ostacoli dell’assessore Merra” per visitare la struttura. “Una cosa – conclude – che sminuisce le funzioni del Consiglio regionale e che porterà all’attenzione del prossimo ufficio di presidenza. La sanità lucana guardi ai suoi presidi reali e non alle bugie del Qatar”.