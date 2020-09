Remo Rapino vince il Premio Campiello

ROMA – ‘Vita, morte e miracoli di Bonfiglio Liborio’ di Remo Rapino (edito da Minimum Fax) si è aggiudicato il Premio Campiello 2020, edizione numero 58. L’autore abruzzese, 69 anni, insegnante di filosofia, ha battuto nella volata finale Sandro Frizziero e anche Francesco Guccini. “Non me lo aspettavo. Sono davvero felice, e anche Liborio lo è. Questo per me è stato come un viaggio, durante il quale ho conosciuto tanti amici e provato molti sentimenti. Incontrare il candidato Guccini mi ha ricordato le canzoni dei miei vent’anni”, ha detto Rapino dal palco di piazza San Marco, a Venezia, davanti a una platea di più di mille persone.

Durante la finale , è stato assegnato ad Alessandro Baricco il Premio Fondazione Campiello alla carriera.

LA CLASSIFICA 2020 DEL PREMIO CAMPIELLO

“Vita, morte e miracoli di Bonfiglio Liborio”, Remo Rapino

“Sommersione”, Sandro Frizziero

“L’incanto del pesce luna”, Ade Zeno

“Trallumescuro”, Francesco Guccini