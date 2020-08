Migranti, Crimi: “Numeri sbarchi mica dipendono da Salvini, si dà troppa importanza”

ROMA – “Credo che Salvini si dia troppa importanza. Nel senso che non credo che sia per merito o demerito della sua persona che aumentano o si riducono gli sbarchi”. Lo ha detto il viceministro dell’interno e capo politico del M5S, Vito Crimi, che a Barletta ha siglato i patti per la sicurezza della provincia a nord di Bari, rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano un commento sulle dichiarazioni del leader della Lega Matteo Salvini relative all’aumento degli arrivi di immigrati.

“Oggi c’è un problema in Tunisia con l’aumento degli sbarchi indipendenti che è un tema difficilmente gestibile come lo è stato per un certo periodo quando c’erano le grandi navi delle Ong con cui si potevano magari dirottare su altri porti e Paesi – ha proseguito -. Adesso sono sbarchi che arrivano in continuo dalla Tunisia e sono persone che sanno di provenire da un Paese sicuro e quindi che saranno rimpatriate: questo crea tutte le tensioni che abbiamo visto. Il ministero dell’Interno sta cercando di gestire al meglio questa situazione che non è facile perché – ha concluso Crimi – è in concomitanza con l’emergenza coronavirus”.

