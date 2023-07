Tg Cultura, edizione del 6 luglio 2023

GIFFONI53 È ‘INDISPENSABILI’, DAL 20 LUGLIO CON 6.500 GIURATI

‘Indispensabili’ è il tema della 53esima edizione del Giffoni film festival, in programma dal 20 al 29 luglio a Giffoni Valle Piana (Salerno). Provenienti da 35 Paesi, i 99 film in competizione saranno visionati e valutati dalle giurie formate da oltre 6.500 giovani, che decreteranno i vincitori del Gryphon award. Tra gli italiani in concorso, ‘Il più bel secolo della mia vita’ di Alessandro Bardani, con Sergio Castellitto, Valerio Lundini, Carla Signoris e la canzone originale di Brunori Sas. Quattro le anteprime, tra cui l’esordio alla regia di Claudio Bisio con ‘L’ultima volta che siamo stati bambini’, e venti gli eventi speciali, a partire dall’attesissimo ‘Barbie’ di Greta Gerwig.

IL PANTHEON A PAGAMENTO, IN UN GIORNO VENDUTI 5.800 BIGLIETTI

Da lunedì 3 luglio a Roma per entrare al Pantheon si paga un biglietto di 5 euro. Il monumento, che conta nove milioni di visitatori ogni anno, resta sempre gratuito per i residenti nella Capitale. Gli incassi saranno ripartiti tra la Curia, che ne destinerà una parte ai poveri di Roma, il Comune e il ministero della Cultura, che userà i fondi per curare il sito. Alla fine della prima giornata sono stati venduti 5.800 biglietti, per un incasso totale di oltre 21mila euro. Un “successo oltre le previsioni”, per il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano: “Ora- ha aggiunto- il Pantheon è allineato ai monumenti rappresentativi di tutto il mondo. È un risultato importante che riusciamo a raggiungere dopo pochi mesi dal nostro insediamento”.

INTERNAZIONALE E CONTEMPORANEO: A GAETA TORNA IL JAZZ FESTIVAL

E’ pronta a partire la quindicesima edizione del Gaeta Jazz Festival, in programma dal 12 al 16 luglio tra il centro storico della Riviera di Ulisse e le spiagge sul lungomare di Serapo. Entrata di diritto nella scena internazionale come una delle rassegne più interessanti del panorama contemporaneo, la kermesse diretta dal musicista gaetano Fabio Sasso promette di portare nella città del lungomare laziale le nuove forme e le nuove visioni della musica jazz. Tra tutti, l’attesissimo arrivo del londinese Alfa Mist, che il 15 luglio suonerà il suo mix di soul, hip hop, funk e jazz, e il trombonista Gianluca Petrella che venerdì 14 luglio presenterà il suo progetto Cosmic Renaissance.

AGLI UFFIZI LA FINANZA NELL’ANTICA ROMA CON ‘PECUNIA NON OLET’

si chiama ‘Pecunia non olet’ la mostra sulla finanza nell’antica Roma allestita alle Gallerie degli Uffizi. Ospitata dalle nuove sale al piano terreno del Museo, l’esposizione con oltre 50 opere, visibili fino al 17 settembre, ricostruisce l’evoluzione dell’economia romana: dalla società primitiva e pre-monetaria ai banchieri di epoca imperiale. “E’ la prima mostra ad affrontare un tema importantissimo di storia sociale dell’antichità classica come l’economia della Roma antica, basandosi su opere e iscrizioni”, ha detto il direttore del sito fiorentino, Eike Schmidt.