Salvini contro gli ‘haters’ di Berlusconi: “Trogloditi e tarati mentali. Provo solo pena”

ROMA – “Un pensiero all’amico Silvio che sicuramente tornerà a casa più in gamba di prima“. Lo dice il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, in un passaggio del suo intervento alla cerimonia di inaugurazione dell’interconnessione tra la Superstrada Pedemontana Veneta e l’A27. Passaggio, quello su Berlusconi, sottolineato dall’applauso dei presenti alla cerimonia.

LEGGI ANCHE: Berlusconi ricoverato al San Raffaele di Milano

E poi si scaglia contro gli haters di Berlusconi ricoverato al San Raffaele di Milano per un’infezione polmonare: “Ma che problemi bisogna avere per augurare il peggio a chi è ricoverato in terapia intensiva? Ma che tipo di trogloditi, tarati mentali scrivono sui social le cose più disdicevoli?”, si chiede il leader della Lega.

“Provo tanta pena per questi meschini odiatori con il veleno dentro che non si fermano neanche davanti a un letto di ospedale, davanti alla Vita”, prosegue Salvini e conclude scrivendo un “affettuoso pensiero all’amico Silvio, ti aspettiamo presto”.