Padova, il liceo Tito Livio risponde a Blocco studentesco: “Siamo liberi perché antifascisti”

ROMA – “Il Tito è libero perché antifascista”. Recita così lo striscione appeso davanti al liceo Tito Livio di Padova, in risposta a un altro striscione esposto nei giorni precedente da Blocco studentesco, associazione di estrema destra in cui c’era scritto invece ‘La scuola non è antifascista, è libera’.

DOCENTI E STUDENTI IN PRESIDIO AL TITO

Questa mattina, studenti e studentesse hanno organizzato un presidio davanti alla scuola, al quale hanno partecipato anche i docenti, che hanno firmato insieme ai giovani lo striscione ‘Libertà uguale antifascismo’. I rappresentanti degli studenti del Tito Livio hanno scritto anche una lettera, pubblicata sui loro canali social, “per affermare che la nostra scuola è antifascista e per questo libera e unita”.

LA LETTERA DEI RAPPRESENTANTI DEL TITO LIVIO

“Non chiediamo solo il rispetto delle leggi e della democrazia, ma anche che la nostra scuola non sia associata in alcun modo a questi gruppi, portatori di un’ideologia che vuole limitare la libertà altrui e allo stesso tempo pretende uno spazio sempre più ampio di espressione delle sue idee anti democratiche e anti libertarie – si legge ancora nella lettera – la scuola, in quanto statale e per questo basata sulle idee di democrazia e antifascismo, è democratica e antifascista: di conseguenza è libera. Dateci la certezza che la lotta al fascismo non si è ridotta ad un mero aggettivo, ma rimane sempre e comunque un principio fondante per il nostro Paese”, concludono i rappresentanti.

