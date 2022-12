Landini vede Conte: “Assurde le norme su contante e Pos, cambiare la Manovra”

ROMA – La Manovra del Governo va cambiata. In particolare “chiediamo che tutte le misure assurde sull’innalzamento del contante e sui pos siano ritirate e cancellate”. Lo afferma il segretario della Cgil Maurizio Landini al termine dell’incontro con il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Per il sindacalista poi è “un errore il superamento del reddito di cittadinanza, così è un mondo alla rovescia”.

LEGGI ANCHE: La vicepresidente del Coni vuole pagare col bancomat, il tassista: “È finita la pacchia”

IL TOUR DELLA CGIL TRA I PARTITI

La Cgil sta incontrando tutti i partiti in vista dell’iter parlamentare della legge di bilancio. “Noi non ci rivolgiamo ad una sola parte politica, il nostro ragionamento è stato fatto a tutte le forze politiche che devono dare una risposta“, spiega.

LEGGI ANCHE: Meloni: “Il reddito di cittadinanza non può essere un vitalizio. Il Governo durerà a lungo”

Infine sul fronte della mobilitazione decisa insieme alla Uil, Landini sottolinea che “dal 12 al 16 dicembre organizzeremo manifestazioni e scioperi per dire in modo chiaro che il Paese chiede a questo Governo e al Parlamento di fare delle riforme di cui tutto il Paese ha bisogno”.

LEGGI ANCHE: Bankitalia boccia la Manovra: “Necessario ridurre l’evasione fiscale, no all’aumento del tetto al contante”

CONTE: “GOVERNO SI INCHINA AI POTERI FORTI UE”

Per Conte, l’esecutivo Meloni “è un Governo forte con i poveri e con il ceto medio. Ieri Crosetto ha dovuto ammettere che questa Manovra penalizza anche il ceto medio, che viene ulteriormente impoverito, mentre in Europa si inchina ai poteri forti”. Il leader pentastellato aggiunge: “Siamo passati da Draghi che non è riuscito a scrivere una norma decente sugli extraprofitti da cui voleva ricavare 10 miliardi che non sono mai arrivati e qui invece abbiamo un Governo che ridenomina quella norma come contributo straordinario di solidarietà e vuole ricavarne solo 2 miliardi e mezzo“.

LEGGI ANCHE: Conte lancia il tour per difendere il reddito di cittadinanza: prima tappa a Scampia

L’ex premier torna poi ancora una volta sulla battaglia per il reddito di cittadinanza, misura bandiera del M5S: “Il Governo cancella il reddito di cittadinanza per introdurre l’evasione di cittadinanza, vengono premiati i cittadini che girano con 5.000 euro di contante e questo è fortemente recessivo per il Paese”, conclude Conte.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it