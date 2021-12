Sci, nuovo portale per il fondo in Vda

(DIRE – Notiziario Turismo e Sport) Aosta, 5 dic. – È online il nuovo sito internet dell’Avef, l’Associazione valdostana degli enti gestori di piste per lo sci di fondo, che riunisce tutte le principali informazioni sulle 22 stazioni che offrono piste per il fondo, il biathlon e per le altre attività collegate. Il portale, all’indirizzo scinordicovalledaosta.it, realizzato dalla Visa Multimedia anche in versione ottimizzata per il mobile, è stato completamente rivisitato: grafica rinnovata, interfaccia migliorata e semplificata e nuove sezioni a disposizione degli appassionati.



È stata mantenuta la suddivisione delle cinque macro-aree del Monte Bianco, di Aosta, del Monte Cervino, del Monte Rosa, del Gran Paradiso e Mont Avic, all’interno delle quali trovano spazio le pagine dedicate a ogni stazione. Nel contenitore del singolo comprensorio sono consultabili le informazioni sulla località, il meteo, l’apertura delle piste, le condizioni di innevamento, le tariffe e una panoramica generale sui servizi offerti, quali noleggio, docce, bar, ristoranti, parcheggi, scuole di sci e poligono per il biathlon.

L’Avef ha informato che “tra qualche settimana sarà attivo il ticketing online per acquistare gli skipass stagionali (under 18, adulti e over 65) oppure lo skipass giornaliero per le sole località che sfruttano il gestionale sviluppato anche dall’Avef.



“È un grande lavoro, soprattutto sul gestionale, che permette al sito della Regione di prelevare in automatico i dati del bollettino piste aggiornato su scinordicovalledaosta.it. Una novità fortemente voluta dall’Avef, che non è percepibile dall’utente ma che ha richiesto uno sforzo enorme”, ha concluso l’Avef.