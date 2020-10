Ballottaggi, il centrosinistra avanza: tiene Reggio Calabria, Lecco e Bolzano e conquista Chieti e Andria

MILANO – Urne chiuse per i ballottaggi delle elezioni amministrative. Netta affermazione del centrosinistra che conferma il sindaco di Reggio Calabria, Lecco e Bolzano, conquista Chieti e Andria, mentre a Crotone sostiene la vittoria del candidato civico e ambientalista. Nei comuni capoluogo tiene solo Arezzo. A Matera si afferma invece il candidato del Movimento 5 Stelle. Per il centrodestra pesanti sconfitte in particolare in Abruzzo, Lombardia e a Cascina (Pisa), dove quattro anni fa era stata eletta sindaca la leghista Susanna Ceccardi.

LEGGI ANCHE:

ZINGARETTI: SI VINCE CON ALLEANZA FORZE DI GOVERNO

“I ballottaggi ci dicono che con l’alleanza del centrosinistra e delle forze di governo si vince dove si e’ perso da anni”. Lo dice il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, commentando i dati dei ballottaggi.

DI MAIO: ALTRA GIORNATA SIMBOLO, POSSIAMO CONTARE SU 6 NUOVI SINDACI

“Vince il modello coalizione, il modello dell’apertura verso gli altri, verso i territori, verso le persone. Voluto e votato fortemente dagli iscritti”. Lo dice il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

“Più tardi sarò a Pomigliano, nella mia terra, per dire grazie al neo sindaco e amico Gianluca Del Mastro, che in queste settimane ha dato il massimo. Complimenti ai neo sindaci che incontrerò presto. Con loro – aggiunge- porteremo avanti il nostro programma elettorale e continueremo a cambiare il modo di fare politica partendo proprio dalle città. Grazie di cuore anche a chi non ce l’ha fatta, ma non si è mai risparmiato per il MoVimento e per i propri concittadini. Siamo una grande famiglia e cresceremo sempre di più”, ribadisce Di Maio.