Comunali Sicilia, l’affluenza alle urne si è attestata al 59,18%

PALERMO – In Sicilia l’affluenza alle urne per le amministrative si è attestata al 59,18%. Il dato emerge dal sito ufficiale della Regione Siciliana dedicato alle Comunali del 4 e 5 ottobre. Si è votato in sessanta Comuni: 15 con il sistema proporzionale, 45 con il maggioritario. Alle urne si sono recati 409.367 aventi diritto. Si è votato fino alle 14 di oggi, ora è in corso lo spoglio delle schede.

A GIBELLINA RIELETTO IL CANDIDATO UNICO SUTERA

Salvatore Sutera è stato rieletto sindaco di Gibellina, piccolo centro in provincia di Trapani. Sutera era l’unico candidato in corsa dal momento che la lista avversaria era stata esclusa per un ritardo nei tempi. L’unico avversario era l’astensionismo: per considerare valide le elezioni in caso di candidato unico è necessario che si rechi alle urne il 50%+1 degli aventi diritto. A Gibellina, secondo il sito del Comune, l’affluenza alle urne e’ stata del 59,6%.

COMUNALI PALERMO, A SAN MAURO ELETTO SINDACO L’UNICO CANDIDATO

Seggi chiusi in Sicilia, dove ieri e oggi si è votato per le amministrative in sessanta Comuni, e c’è già la certezza sul primo sindaco eletto: a San Mauro Castelverde, nel Palermitano, è stato rieletto sindaco Giuseppe Minutilla, esponente di Diventerà bellissima. Minutilla era l’unico candidato in corsa e ha già raggiunto l’elezione grazie all’avvenuto superamento del quorum (50%+1 degli aventi diritto al voto): a San Mauro si è recato alle urne il 50,11% del corpo elettorale. “Al caro amico Giuseppe un grande in bocca al lupo per la nuova sfida che lo attende”, afferma Alessandro Aricò, capogruppo all’Ars di Diventerà bellissima, aggiungendo: “Ha già dimostrato con i fatti di sapere ben amministrare, pertanto siamo certi che durante il suo nuovo mandato nel ruolo di sindaco- insieme alla squadra di assessori che lo coadiuverà- saprà ulteriormente rilanciare San Mauro Castelverde”. Interviene anche Angelo Pizzuto, coordinatore provinciale di Diventerà bellissima: “In questi anni l’amministrazione comunale guidata da Giuseppe Minutilla ha raggiunto ottimi risultati in tema di sviluppo, lavoro e incremento del turismo”.