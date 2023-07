Rate dei mutui alle stelle, Giorgetti: “Urgente accordo su allungamento di quelli a rata variabile”

ROMA – Rate dei mutui salite alle stelle, che mettono in difficoltà le famiglie. Tanto che a volte il costo è “insostenibile”. Per questo il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha chiesto che si prenda in considerazione con l’urgenza la possibilità di allungare la durata dei mutui a tasso variabile, in modo tale che si possa mantenere invariato l’importo della rata.

Giorgetti ne ha parlato nel corso del suo intervento all’assemblea dell’Abi. Ecco le sue parole: “Ritengo indispensabile e urgente che si raggiunga un accordo per rendere operativo l’allungamento della durata dei mutui a tasso variabile. Così da limitare l’impatto talvolta insostenibile dell’incremento delle rate a carico delle famiglie”.

SALVINI: “SUGGERIAMO A BANCHE DI ALLUNGARE SCADENZA TASSO VARIABILE”

“Ma se l’Europa e la Bce che innalzando i tassi rende più cari fino al 70% i mutui a tasso variabile delle famiglie italiane, ecco io posso dire come Lega e come Matteo Salvini che questa non l’Europa che voglio per i miei figli? Oggi il ministro dell’economia Giorgetti sarà all’assemblea delle banche e noi ci aspettiamo che le banche italiane, questo è il nostro invito il nostro suggerimento non possiamo imporlo, permettano alle famiglie di pagare il mutuo a tasso variabile variabile allungandone la scadenza. Quindi la rata rimane uguale, ma invece di pagarlo in 10 anni lo paghi in 15 anni”. Lo dice il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini a Morning news su Canale 5.