Tg Lazio, edizione del 5 luglio 2019

RIFIUTI, ORDINANZA REGIONE LAZIO: ROMA SIA PULITA IN 7 GIORNI

Entro una settimana Roma dev’essere pulita. A stabilirlo l’ordinanza firmata questa mattina dal governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, e dall’assessore regionale ai Rifiuti, Massimiliano Valeriani. L’atto, che durera’ fino a settembre, impone da una parte a tutti gli impianti del Lazio di prendere i rifiuti di Roma e dall’altra ad Ama di svolgere una serie di compiti in tempi precisi, come l’immediata pulizia e la disinfestazione. Intanto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha firmato un’ordinanza con cui si individua un’area di Saxa Rubra per le attivita’ di trasbordo dei rifiuti urbani indifferenziati.

MAFIE, SONO 103 I CLAN CHE OPERANO A ROMA E NEL LAZIO

Sono 103 i clan mafiosi che operano a Roma e nel Lazio. Il dato e’ emerso durante la presentazione del IV Rapporto ‘Mafie nel Lazio’ alla presenza del governatore, Nicola Zingaretti, e dei vertici delle forze dell’ordine. Secondo il Rapporto esiste a Roma una regia criminale che permette ai boss di controllare gli affari illeciti su cui investire. Oltre a ‘Ndrangheta, Camorra e Cosa nostra, un’ampia parte del lavoro e’ dedicata ai nuovi modelli criminali nati nelle periferie di Roma, in particolare narcotrafficanti. “La conoscenza e’ fondamentale e l’impegno dello Stato e’ forte” ha commentato il prefetto di Roma, Gerarda Pantalone.

‘ESTATE SICURA’, 200 CARABINIERI DI RINFORZO NELLA CAPITALE

Duecento carabinieri di rinforzo sono stati inviati dal Comando generale dell’Arma a Roma e provincia, per potenziare l’attivita’ di controllo del territorio durante l’estate. I militari saranno dislocati sia nei luoghi con una maggiore presenza di turisti, sia nelle aree piu’ periferiche della citta’. Aumentera’ la presenza dei Carabinieri nelle ville e nei parchi, cosi’ come nelle ore notturne, per prevenire furti negli appartamenti e rapine. Continueranno ad essere monitorate anche le zone della movida, dal Pigneto a San Lorenzo, da Trastevere al Centro storico.

RAGGI: MAI PIU’ CAMION BAR A COLOSSEO E FORI IMPERIALI

Addio ai camion bar al Colosseo, ai Fori Imperiali e in tutta l’area archeologica centrale. La sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha annunciato la definizione di un provvedimento che rendera’ definitivo il divieto di sosta nelle aree piu’ rappresentative della Capitale, concludendo il percorso avviato durante l’amministrazione di Ignazio Marino. Il decoro e la tutela dell’immagine della citta’, soprattutto nei suoi luoghi simbolo, hanno la priorita’” ha spiegato Raggi.