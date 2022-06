Dal 12 giugno orario estivo Trenitalia, collegamento in bus per Courmayeur

AOSTA – Torna per il periodo estivo il collegamento tra la stazione di Torino Porta Susa e Courmayeur, con il servizio di autobus ‘Freccialink’ di Trenitalia che nel periodo delle vacanze propone soluzioni per raggiungere le principali località turistiche marine e dell’arco alpino.

Il servizio fa parte della Trenitalia summer experience 2022, la nuova offerta estiva con servizi e promozioni “adeguate a una domanda di mobilità sostenibile e incentivanti un turismo di qualità, messa a punto dalle società del polo passeggeri del gruppo Ferrovie dello Stato, al via domenica 12 giugno, in concomitanza proprio con l’attivazione dell’orario ferroviario estivo”.

L’iniziativa è stata presentata a Roma dall’amministratore delegato di Trenitalia, Luigi Corradi. Nel periodo estivo sono confermati anche tutti i collegamenti regionali senza cambi tra Aosta e Torino: sono 24 treni al giorno che “in meno di due ore collegano i due capoluoghi di regione”.

“Il nostro obiettivo è valorizzare e incentivare la scelta del treno- sostiene Corradi- anche coniugandolo in maniera efficace con altri mezzi di trasporto quando necessari a raggiungere le mete finali più amate dai nostri clienti. Guardiamo all’esperienza di viaggio nella sua interezza per abbinare all’opzione virtuosa e sostenibile del treno altri plus quali la comodità, la convenienza, la capillarità e rispondere così a un aumento di domanda di mobilità estiva che trova una prima benaugurante conferma nelle prenotazioni già registrate per i prossimi mesi”.

