Gf Vip, Antonella spera che Edoardo Donnamaria esca e Nicole la attacca: le anticipazioni della puntata di giovedì 2 marzo

ROMA – Giovedì 2 marzo in prima serata su Canale 5 torna l’appuntamento con il Grande Fratello Vip. Manca ormai un mese al termine della più lunga edizione della storia del reality, ma la carne al fuoco è ancora tantissima. In particolare, come ha svelato lo stesso conduttore Alfonso Signorini, stasera terrà banco il caso dell’eterno tira e molla tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, in cui si è inserita anche Nicole Murgia.

I DONNALISI SI EVITANO

Non è bastata l’eliminazione dell’attrice a fare tornare il sereno tra i Donnalisi: le immagini mostrate da Signorini nella puntata di lunedì sono risultate assolutamente indigeste per l’ex schermitrice, che ormai rifiuta categoricamente qualsiasi tentativo di riavvicinamento con il volto di Forum. Dopo l’uscita dalla casa di Nicole, Antonella ha avuto parole al veleno anche per lei, che pure in puntata aveva esonerato da qualsiasi responsabilità per i gesti affettuosi con Edoardo: “Me la prendo con lui, non con Nicole”, aveva detto Fiordelisi a Signorini.

NICOLE MURGIA ATTACCA ANTONELLA

L’attrice ha risposto a distanza ad Antonella con una storia Instagram al vetriolo: “Leggo commenti pesanti, insulti sulla mamma e sulla donna che sono, gente che augura la morte. Poi sento Antonella parlare di me come carnefice e donna di pochi valori. Vittimella cara – sono le parole rivolte direttamente a Fiordelisi – ieri sera (lunedì, ndr) non era colpa mia e oggi spari a zero sapendo che non posso risponderti? Troppe cose ci sarebbero da dire su di te ma come mi insegni la verità viene a galla”.

E stasera Nicole Murgia tornerà in studio per confrontarsi (scontrarsi?) con i Donnalisi e chiarire il suo punto di vista. Erano solo gesti tra amici, come diceva Edoardo per giustificarsi? O c’era un flirt nascosto? Parola a Nicole, l’unica che può sapere dove sta la verità tra i due litiganti.

ANTONELLA SPERA CHE EDOARDO ESCA

Le cose tra i Donnalisi vanno così male che oggi Antonella Fiordelisi ha confessato a Davide Donadei – reduce dalla violenta discussione con Edoardo Tavassi – che vorrebbe togliersi Edoardo Donnamaria dai piedi. “Per me è diventato un elemento negativo, devo quasi sperare che lui esca perché non mi fa bene la sua presenza. Non è adatto a me – ha spiegato Fiordelisi – lui ha ancora bisogno di fare le sue esperienze, perché è ancora molto bambino e non è pronto ad un fidanzamento serio. Proprio per questo potrebbe tradire. E io mi merito una persona che mi rispetti”.

EDOARDO: “ANTONELLA NON MI HA MAI AMATO”

Dal canto suo, con gli amici Spartani Donnamaria è tornato a ribadire una posizione che aveva già espresso nei momenti negativi della complicata relazione con Antonella. “Lei prova sicuramente un sentimento forte per me, ma non è amore”, ha spiegato a Martina Nasoni. Insomma, quello di Fiordelisi sarebbe stato solo un teatrino montato ad arte per un mero interesse nelle dinamiche del reality show.

I CONCORRENTI A RISCHIO ELIMINAZIONE

La puntata di stasera del Gf Vip può segnare un punto di svolta per i Donnalisi, perché entrambi rischiano di dover abbandonare la casa. I vipponi in nomination sono Sarah Altobello, Edoardo Donnamaria, Antonella Fiordelisi, Nikita Pelizon ed Edoardo Tavassi. E i sondaggi del web parlano di una posizione in bilico per entrambi: ma soprattutto lo speaker radiofonico sembra a un passo dall’eliminazione, ora che Antonella l’ha scaricato e la sua fanbase non ha alcun interesse a votare per la sua permanenza. L’altra concorrente ad alto rischio uscita è Sarah Altobello. Tra i due si profila una sfida all’ultimo televoto.