Gf Vip, Edoardo sconfortato dopo la diretta. Oriana dalla parte di Antonella: “Siete pari, ricominciate da zero”

ROMA – Le rivelazioni di Alfonso Signorini su quanto accaduto tra Edoardo e Murgia nella notte del van, sommate alle immagini dell’effusioni tra i due, mostrate ieri sera in diretta, hanno portato alla rottura (definitiva?) dei Donnalisi. Antonella è scoppiata in lacrime maledicendo il giorno in cui si è innamorata dello speaker. Una reazione per molti esagerata e falsa. A pensarla così Orietta Berti che ha commentato molto duramente le lacrime dell’ex schermitrice. Donnarumma dal canto suo è sembrato sicuro di sé e molto deciso, chiarendo che la crisi della coppia era cosa risaputa, andava avanti da settimane.

GF VIP, EDOARDO AVVILITO DOPO LA DIRETTA: IL CONFORTO DI ORIANA

Quando le luci delle telecamere si sono spente però a finire nello sconforto è stato proprio Edoardo, preso di mira durante la diretta un pò da tutti, compreso l’ex amico Daniele Dal Moro. A consolarlo c’hanno provato gli amici Tavassi e Micol: “Tu hai noi, dentro e fuori da qui. Sei una persona stupenda”, ha dichiarato lei parlando con lo speaker in giardino.

A prendere le parti di Antonella, incredibilmente è stata Oriana, acerrima amica da sempre della bella campana. “Siete alla pari ora. Lei ha fatto tremila e la tua vale per tremila. È il consiglio che darei a lei, anche se non è amica mia“, le parole dell’influencer venezuelana all’amico.

