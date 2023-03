Ordine dei fisioterapisti, al voto per la prima volta a metà marzo

(DIRE – Notiziario Sanità e Politiche sociali) Aosta, 5 mar. – Da albo all’interno della Federazione nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione con altre 18 professioni sanitarie, a Ordine dei fisioterapisti. Per la prima volta, i fisioterapisti sono chiamati a votare l’Ordine che li rappresenterà nei rapporti con le istituzioni: “È un traguardo importante conquistato in oltre 60 anni di attivismo a tutela della professione e della salute dei cittadini”, spiegano. In Piemonte e in Valle d’Aosta, sono oltre 4.000 i fisioterapisti che saranno rappresentati dall’Ordine interregionale.

Le elezioni si terranno da sabato 18 a lunedì 20 marzo. Si voterà sabato 18 marzo all’NH hotel Santo Stefano di Torino, in via Porta Palatina 19; domenica 19 marzo si voterà dalle 10 alle 13 ad Aosta nella sede dell’Ordine delle Professioni infermieristiche in via Justin Boson 6; dalle 15 alle 18 a Novara nella sede dell’Ordine delle Professioni sanitarie in vicolo Dell’Arco 2; lunedì 20 marzo dalle 12 alle 18 a Fossano, in provincia di Cuneo, nella sala Brut e Bon di piazza Dompè 13/A.