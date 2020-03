Tg Lazio, edizione del 5 marzo 2020

ALLO SPALLANZANI 25 POSITIVI AL CORONAVIRUS, 5 CON POLMONITE

Cinquantanove ricoverati, 25 positivi e 5 con la polmonite. E’ quanto si apprende dal bollettino giornaliero dell’Istituto nazionale per le malattie infettive, Lazzaro Spallanzani, di Roma. Tutti i ricoverati, ad eccezione dei 5 che necessitano del supporto respiratorio, sono in condizioni stabili e presentano ancora un link epidemiologico con le aree del Nord del Paese. A breve saranno dimessi i 5 pazienti risultati negativi al test.

CORONAVIRUS, CANCELLATA ANCHE LA MARATONA DI ROMA

Dopo la mezza maratona Roma-Ostia, è stata cancellata anche la Maratona di Roma del 29 marzo. A comunicarlo sono gli organizzatori della manifestazione che, loro malgrado, danno a tutti appuntamento al 2021. “Questo è il messaggio che non avremmo mai voluto scrivere – hanno spiegato – abbiamo lavorato con passione e professionalità, cambiando nome, logo e comunicazione e pensando a una maratona e a un villaggio tutto nuovo”. Tuttavia lo staff dell’Acea Run Rome The Marathon non si perde d’animo e si proietta già al prossimo anno con la promessa di raddoppiare gli sforzi, l’entusiasmo e il colore della manifestazione.

CORONAVIRUS, FLOP TURISTI ROMA: VUOTI COLOSSEO E TEMINI

La psicosi da Coronavirus e le misure appena emanate dal Governo non risparmiano neanche uno dei monumenti più famosi del mondo. Il Colosseo. Vuote le transenne, niente folla nell’area circostante e per entrare oggi bastano pochi minuti. A denunciare il calo di presenze rispetto agli standard, anche un addetto alla vendita di tour turistici: “Pochi clienti? A dire la verità nessuno, quasi quasi vado a casa”, ha chiosato. E la moria di turisti è confermata anche dal grido d’allarme dei tassisti a Termini.