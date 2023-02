Oggi è il giorno più dolce dell’anno: si celebra il World Nutella Day

di Francesco Demofonti e Serena Tropea

ROMA – Si celebra oggi il World Nutella Day, istituito il 5 febbraio 2007 da Sara Rosso, blogger americana e amante della Nutella come gran parte degli italiani. Un’idea che ai fan della Nutella piacque moltissimo, tanto da iniziare ad omaggiarla attraverso la condivisione sui social di immagini, idee, ispirazioni e ricette, celebrando il ‘World Nutella Day’ come un vero e proprio ‘fenomeno globale’.

Il modo migliore per mangiare la Nutella? Per noi è meravigliosa da mangiare soprattutto immergendo il cucchiaino nel barattolo, di qualsiasi dimensione esso sia: dal bicchiere di vetro ai contenitori più grandi, compresi quelli che celebrano le bellezze d’Italia, fino al secchiello da 3 chilogrammi. E oggi i fan più sfegatati della Nutella possono trovare un’altra scusa per tenere nelle credenze di casa, o nascosti in altri luoghi segreti, una scorta della loro crema preferita.

LEGGI ANCHE: Golosi di tutto il mondo, unitevi. Oggi è il Nutella Day

Sul sito ufficiale del #WorldNutellaDay (https://www.nutella.com/us/en/world-nutella-day) trova spazio, infatti, un piccolo decalogo per festeggiare questa ricorrenza nei modi più bizzarri:

prova a capovolgere un pancake e mettici sopra la Nutella,

realizza una ricetta,

prova un abbinamento di sapori originale,

fanne dono a chi ami,

condividi la tua prima esperienza la Nutella,

crea un’opera d’arte ispirata alla famosa crema spalmabile al cacao e alle nocciole,

presentala a qualcuno per la prima volta,

organizza una festa per celebrare il suo sapore,

scatta un selfie con Nutella,

dedicale una canzone o una poesia.

LEGGI ANCHE: Buon compleanno Nutella: la crema spalmabile festeggia quasi 60 anni

Nutella lovers, siete dunque pronti a godervi questa giornata all’insegna della dolcezza?