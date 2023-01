ROMA – Madame esce allo scoperto e racconta la sua verità sul vaccino anti-Covid. La cantante, al centro delle polemiche per essere coinvolta in un’indagine della procura di Vicenza su false vaccinazioni, in un lungo post su Instagram confessa di essere “nata e cresciuta in una famiglia che per vari motivi ha iniziato a dubitare dei medici e della medicina tradizionale spingendosi su cure alternative“, per questo motivo “Non solo non ho eseguito il vaccino anti Covid, ma non ho altri vaccini”.

Segue il racconto dei mesi della pandemia e dei dubbi sul vaccinarsi o meno, fino ad arrivare alla scoperta dell’indagine a suo carico che l’ha portata a prendere una decisione: “Dopo una lunga chiacchierata con un medico infettivologo e una revisione delle mie ultime visite, lui mi prescrive una serie di vaccinazioni che reputa essenziali. Gli espongo ogni mio dubbio, lui pazientemente lo accoglie. Mi dà il contatto dei suoi colleghi del centro vaccinazioni e proseguo e proseguirò a completare tutte quelle necessarie per me e utili per gli altri. Grazie dottore”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it