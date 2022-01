Caos referti tamponi, la Asl Roma 6 attiva task force

ROMA – “A seguito delle problematiche nei sistemi informatici che da giorni hanno bloccato la visualizzazione dei referti dei tamponi rapidi e molecolari dei nostri laboratori sul portale regionale e al successivo guasto al programma di messaggistica massiva che ha causato errore nella trasmissione degli esiti, è stata attivata una task force di 50 persone per la gestione delle criticità”. Lo comunica in una nota la Asl Roma 6.

Queste, in particolare, le azioni intraprese dall’azienda sanitaria: invio nella notte di messaggio ufficiale con refertazione corretta per i tamponi eseguiti tra il 29 dicembre e il 3 gennaio; messa a disposizione dei cittadini della casella di posta elettronica dedicata alla trasmissione dei referti: [email protected]; creazione equipe di n. 15 persone che risponderà via mail ai cittadini inviando il file del referto e gestendo gli invii degli esiti pregressi alla data del 4 gennaio. E ancora: istituzione gruppo per la tempestiva trasmissione via mail dei tamponi antigenici eseguiti a partire dal 5 gennaio; rinforzo del sisp aziendale che con una squadra dedicata di n. 30 operatori contatterà tutti i pazienti positivi fornendo le adeguate indicazioni; i negativi potranno fare richiesta di esito alla mail dedicata. “Contestualmente- conclude la nota- i tecnici informatici stanno lavorando ininterrottamente per il ripristino del sistema”.