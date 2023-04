Asl Roma 6: all’ospedale dei Castelli attivo l’ambulatorio infermieristico del Team Accessi Vascolari

ROMA – Un altro traguardo per l’ospedale dei Castelli e un servizio nuovo per la sanità del territorio. La Asl Roma 6 ha annunciato che è attivo l’ambulatorio infermieristico del Team Accessi Vascolari che si occuperà della gestione e medicazione dei dispositivi venosi profondi, tipo Picc, Port, Picc-port e Midline. “L’ambulatorio consentirà di garantire: risposte appropriate ai bisogni di assistenza infermieristica all’utente; il follow-up e i controlli specifici; una maggior sicurezza per il paziente durante il trattamento e alla dimissione, oltre che garantire una maggior formazione dei familiari; la continuità assistenziale tra ospedale e territorio; il miglioramento in termini di accessibilità e fruibilità da parte degli utenti del Servizio Sanitario.



Si accede al servizio con la richiesta del medico di medicina generale previa registrazione al Cup. Il servizio sarà svolto presso i poliambulatorio dell’Odc tutti i giovedì dalle ore 15 alle 19.30.

“Il Team Accessi Vascolari- ha spiegato ancora l’Azienda sanitaria in una nota- afferisce al Dipartimento di Emergenza e alla Uoc Professione Infermieristica con cui da diversi anni condivide attivamente un progetto di impianto e gestione dei dispositivi venosi sia a livello ospedaliero che sul territorio per la salvaguardia del patrimonio venoso”.