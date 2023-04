Asl Roma 6, insediato commissario straordinario Francesco Marchitelli

ROMA – “È avvenuto questa mattina l’insediamento del Commissario Straordinario della Asl Roma 6, Francesco Marchitelli. La nomina è stata ufficializzata dal Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, con Decreto n. T00031. L’Azienda Sanitaria Locale Roma 6 formula a lui i migliori auguri di buon lavoro, certi che saprà svolgere il compito affidato avendo di mira la garanzia e il miglioramento dei servizi sanitari. Lo accogliamo con forte entusiasmo, convinti che la sua capacità e professionalità rappresenteranno un valore aggiunto per la nostra Azienda. La Asl Roma 6 ringrazia il dott. Guglielmo Di Balsamo per l’impegno profuso nel duplice ruolo di direttore amministrativo e direttore generale facente funzioni. Ai ringraziamenti si unisce anche il Commissario Straordinario Francesco Marchitelli, già dipendente di questa Azienda prima di aver ricoperto diversi incarichi di Direzione in importanti realtà del servizio sanitario”. Così si legge in una nota.

