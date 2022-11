Al Fascicolo sanitario elettronico valdostano si può accedere anche per delega

AOSTA- Per usare il Fascicolo sanitario elettronico regionale, in Valle d’Aosta si potranno delegare altre persone. Il servizio sarà attivo da martedì sul portale del Fse e sull’app HealthVdA: è una nuova funzione, che permetterà di gestire le deleghe per una persona anziana, verso una o più persone di fiducia, o ai genitori di gestire il Fse dei figli minori con le proprie credenziali di accesso. Tramite questa procedura, la persona delegata potrà sostituirsi al delegante per l’accesso, la consultazione e il ricorso ai servizi del Fascicolo. Per lo stesso motivo, non sarà più possibile l’accesso con le credenziali dei soggetti minori di 18 anni. I maggiorenni potranno delegare una o più persone di fiducia maggiorenni, fino a un massimo di cinque, per l’accesso e la gestione del Fse. La delega potrà essere richiesta online, dal proprio Fse, attraverso la nuova sezione “Deleghe”; tramite supporto di intermediari, agli sportelli dell’Usl nei poliambulatori di Châtillon, Donnas, Morgex, Verrès e nei Centri unici di prenotazione degli ospedali Umberto Parini e Beauregard di Aosta.

DAL 1° GENNAIO STOP ALL’ACCESSO AL FSE CON USERNAME E PASSWORD

Il delegato potrà accettare la delega direttamente dal proprio Fse. Anche i genitori di figli minorenni potranno chiedere la delega, che sarà attivata “a seguito della verifica della documentazione allegata alla richiesta da parte degli uffici competenti” si legge in una nota dell’amministrazione regionale. Anche i tutori o curatori potranno accedere al Fse del tutelato richiedendo la delega per suo conto. La Regione e l’Usl informano che a partire dal 31 dicembre prossimo non sarà più possibile accedere al Fse con le credenziali regionali composte da username, password e otp, ma sarà necessario utilizzare esclusivamente un sistema di autenticazione come lo Spid, la carta d’identità elettronica o il sistema Ts/Cns.

