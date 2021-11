Nave ‘Sea-Eye 4’ in rotta verso Lampedusa con 800 migranti a bordo

PALERMO – La nave ‘Sea-Eye 4’ è in navigazione verso l’isola di Lampedusa con a bordo ottocento migranti salvati in diverse operazioni nel Mediterraneo. Ad annunciarlo è la stessa organizzazione non governativa tedesca attraverso i social dopo l’ultimo drammatico salvataggio nella notte appena trascorsa, quando quaranta migranti sono scampati al naufragio di una barca in legno. Quando la ‘Sea Eye 4’ è giunta sul posto c’erano già persone in acqua senza salvagente. Il salvataggio si è concluso dopo mezzanotte. “Malta aveva semplicemente ignorato le segnalazioni dell’emergenza in mare da parte di Alarm Phone, anche se la barca si trovava nella zona di ricerca e soccorso maltese”, denuncia la ong.