Usa, i Democratici mantengono la maggioranza alla Camera

di Brando Ricci

ROMA – Il Partito democratico ha riconfermato la maggioranza alla Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti: lo indicano i dati elettorali, rilanciati da Nbc ed altre emittenti. Secondo i media americani il Partito potrebbe anche ampliare il controllo sulla Camera bassa del congresso. A oggi i democratici dispongono di 232 seggi su 435. Tra i riconfermati Alexandria Ocasio-Cortez e Ilhan Omar, giovani deputate balzate agli onori della cronaca per le origini multiculturali ma soprattutto per la linea politica fermamente contraria al presidente Donald Trump, soprattutto in fatto di immigrazione.