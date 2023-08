Bianco e nero o colorato, stile realistico o tribale: il tatuaggio è arte

Tutti pazzi per i tatuaggi. In bianco e nero o coloratissimi, giapponesi o tribali, i tatuaggi sono sempre di più una forma d’arte. Ma chi sono i migliori tatuatori in Italia? Lo svela una classifica.

Marco Manzo: il tatuaggio nel mondo dell’arte

Il romano Marco Manzo, artista, scultore, tatuatore e piercer della Capitale, è al primo posto della classifica 2023 dei migliori migliori tatuatori in Italia per meriti artistici, con all’attivo 75 premi nazionali ed internazionali nelle principali convention del settore. I suoi tatuaggi sono considerati opere d’arte, ed hanno fatto il loro ingresso in alcuni dei più importanti musei d’arte contemporanea, come il Maxxi di Roma e la Gagosian Gallery di New York. è stato anche invitato alla Biennale d’Arte di Venezia e curatore dei Nuovi Linguaggi di Arte Contemporanea presso il Senato della Repubblica. Centinaia le sue interviste televisive sui principali tg nazionali. Amato da Vip come Asia Argento, Max Gazzè e Gabriel Garko, docente di igiene e tecnica di tatuaggio nei corsi professionali sin dalla loro istituzione, lavora al Tribal Tattoo Studio, da lui fondato nel 1992, uno degli studi storici più frequentati della capitale che garantisce igiene, sicurezza e qualità nell’esecuzione di tutti gli stili del tatuaggio, dal tribale al dotwork, dal realismo al figurativo fino ad arrivare al cartoon. Molto apprezzato dal genere femminile il suo stile ornamentale.

Andrea Afferni: realismo magnetico

Andrea Afferni è un altro artista molto importante a livello internazionale, uno dei massimi rappresentanti dello stile realistico. I suoi tatuaggi spesso a colori sembrano quasi delle foto. Il suo background di pittore ad olio, fa si che riesca a rendere “magnetiche” le sue opere. Lavora a Milano e a Novara. Molto ricercato dagli appassionati del settore.

Amanda Toy: tatuaggi coloratissimi e originali

Amanda Toy è un’altra artista apprezzata in Italia ed all’estero, grazie alla riconoscibilità ed alla spensieratezza e positività dei soggetti dei suoi tatuaggi, coloratissimi ed originali.

Il suo studio si trova a Milano. Ha partecipato a molte convention del settore.

Gian Maurizio Fercioni: pioniere del tatuaggio

Gian Maurizio Fercioni è uno dei pionieri del tatuaggio in Italia : il suo studio , il Queequeg è a Milano dal 1972: nel tempo è diventato anche museo, un vero punto di ritrovo per appassionati da tutto il mondo.

Matteo Pasqualin: realismo innovativo

Matteo Pasqualin è un altro dei massimi esponenti del tatuaggio realistico in Italia , specialmente in bianco e nero, tecnica in cui eccelle. Un realismo innovativo il suo, grazie ai giochi di luce dall’effetto fotografico . Lavora a Brembate di Sotto (Bg).

Silvano Fiato: grande rappresentante del realismo in bianco e nero

Silvano Fiato è uno dei grandi rappresentanti del realismo in bianco e nero in Italia, ma eccelle anche nell’utilizzo del colore. Il suo studio si trova a Genova e si chiama Eternal Tattoo Studio.

Stizzo: Old School italiano

Stizzo per quanto riguarda lo stile Old School tradizionale, fa dei tatuaggi di piccole e grandi dimensioni con attenzione a tutti i particolari. Giocando con le linee rendendole da più spesse a più fine, rendendo magici i suoi lavori. è conosciuto sia in Italia che all’estero. Il suo studio si trova a Milano.

Claudio Pittan: tatuaggi giapponesi

Per chi ama i tatuaggi giapponesi citiamo qui Claudio Pittan che dopo un viaggio a Tokyo non solo si è innamorato della cultura giapponese ma di questa ne ha fatta una sua arte grazie anche al maestro del tatuaggio in stile Irezumi Horiyoshi III.

Marco Matarese: stile etching

Tatuatore Milanese, specializzato nello stile definito ‘etching’, che si rifà alle tecniche dell’acquaforte e dell’incisione antica, reinterpretata in chiave moderna ed adattata al mondo del tatuaggio. Celebri i suoi tattoo in bianco e nero. Lo si può trovare nel suo Puro Tattoo Studio di Milano.

Marco Galdo: fondatore di “Trafficanti d’arte”

Marco Galdo è specializzato nella tecnica del dotwork, ha valorizzato lo stile Tribale impreziosendolo e fondendolo con contaminazioni moderne, texture e psichedelie, il cosiddetto “modern tribal”: ha collaborato con numerosi artisti tatuatori in tutto il mondo, ed ha partecipato a numerose convention.

Marco Wallace: tribale tradizionale

Artista milanese, dal 2007 Marco Wallace decide di specializzarsi negli stili tribali tradizionali, soprattutto quelli polinesiani ed in particolar modo quelli delle Isole Marchesi. Proprio per studiare al meglio le simbologie dei tatuaggi tribali, intraprende numerosi viaggi nei luoghi dove questi tatuaggi sono nati.