Bassetti: “Ogni anno 50.000 morti da superbatteri, come tre anni di Covid”

GENOVA – “In Italia, ogni anno, muoiono tra le 40.000 e le 50.000 persone per infezioni da batteri resistenti. In pratica, è come se ogni anno avessimo lo stesso numero di decessi che abbiamo avuto per il covid nel triennio orribile“. E’ l’allarme lanciato su Facebook dal direttore della clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, Matteo Bassetti. Per questo motivo, aggiunge l’infettivologo, “ci vuole un approccio ‘one health’, dove tutti insieme, medici, veterinari, allevatori, agricoltori, cittadini seguiamo una regola molto semplice: non utilizzare mai gli antibiotici quando non sono necessari“.



Dell’importanza della lotta alle infezioni da batteri resistenti agli antibiotici, Bassetti ha parlato stamattina nel corso di un convegno a Bologna. Tema molto caro all’infettivologo, che già ieri lo aveva lanciato sui social parlando della grave infezione batterica che ha colpito la popstar Madonna.

