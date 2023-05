Il ministero della Salute ritira dal mercato tre marche di salame per listeria e salmonella

ROMA – Il ministero della Salute ha richiamato tre marche di salami per rischio microbiologico. Nel mirino sono finiti il ‘Salame nostrano dolce Mariga’ (lotto di produzione 41/2023), frazione Cavazzale, a Monticello Conte Otto, in provincia di Vicenza, dove sono state rinvenute tracce di listeria, batterio che si manifesta con sintomi gastrointestinali e che può risultare grave per gli immunocompromessi e per le donne in stato di gravidanza.

Risalgono invece a ieri i richiami per il ‘Filone di salame’ (lotto di produzione 99L1369) e per il ‘Bastone di salame dolce’ (lotto di produzione L859-1369), entrambi del Salumificio Colombo di Pescate, in provincia di Lecco: in questi casi sono state rilevate tracce di salmonella, batterio che causa febbre e sintomi gastrointestinali.

Il ministero della Salute invita chi ha acquistato tali prodotti a non consumarli e restituirli al punto vendita.

