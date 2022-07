Marmolada, Zaia: “Porteremo avanti le ricerche all’estremo”

VENEZIA – “Porteremo avanti le ricerche all’estremo“. Lo promette il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, parlando in conferenza stampa a Canazei al fianco del presidente del Consiglio Mario Draghi, del capo della protezione civile Fabrizio Curcio e dei presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano, Maurizio Fugatti e Arno Kompatscher, dopo aver incontrato i famigliari delle vittime.

“Il Veneto sta pagando una situazione pesante, abbiamo tre vittime identificate su sette e sette dispersi su 14“, continua Zaia. “Io ne ho viste di tragedie ma questa è una situazione che non avrei mai pensato di affrontare. Abbiamo mandato uomini, elicotteri, stiamo contribuendo alle cure. Abbiamo tre ricoverati in Veneto, due stranieri, due signori tedeschi, e una persona non ancora identificata, verosimilmente sui 40 anni, in condizioni gravi, in terapia intensiva a Treviso. Spero che numeri si fermino qui”, conclude. “Lo scenario dove stanno lavorando i soccorritori è altamente pericoloso“.

CURCIO: IN QUESTE 36 ORE LA MIGLIORE RISPOSTA OPERATIVA

“In queste 36 ore si è avuta una risposta operativa migliore possibile dalle eccellenze del Paese: Trentino Alto Adige, province di Trento e Bolzano, Veneto e tutto il sistema nazionale è attivato. L’appello che faccio è di mantenere questo livello di comunicazione anche nel rispetto di chi sta operando e di chi sta sperando e aspettando”. Lo afferma Fabrizio Curcio, capo della Protezione civile nazionale, oggi a Canazei, dove ha partecipato a un vertice con il presidente del Consiglio Mario Draghi, il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, e i presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano Maurizio Fugatti e Arno Kompatscher.

