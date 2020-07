VIDEO | Conte a sorpresa a San Cosimato dai ragazzi del Cinema America

ROMA – “A Piazza San Cosimato c’e’ il Presidente del Consiglio”. Cosi’ sul profilo twitter Piccolo cinema, che ieri sera ha aperto la rassegna ‘Il cinema in piazza’. “I cuscini di Piazza San Cosimato sono belli perche’ capita di vedere chiunque, anche Presidenti del Consiglio”, aggiungono in un successivo twitter. Nel video pubblicato si vede il premier Conte sedersi per terra poi aprire la maglietta con la scritta ‘Cinema America Trastevere’. Accolta da applausi la visita a sorpresa del premier per l’apertura della stagione di Piazza San Cosimato.

LEGGI ANCHE: Dal 3 luglio a Roma torna ‘Il Cinema in Piazza’ a San Cosimato

VIDEO | FOTO | Conte alle prese con le avances dell’ex studentessa, ‘Manteniamo le distanze’

CONTE E LA NUOVA FIAT 500 ELETTRICA A PALAZZO CHIGI

Prima di recarsi a San Cosimato, nel corso del pomeriggio, il premier ha incontrato a Palazzo Chigi una delegazione di Fca per la presentazione della nuova Fiat 500 elettrica. Nella mattina i vertici di FCA , guidati da John Elkann, avevano presentato la vettura al presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale. “Una icona italiana abbraccia la transizione energetica: la nuova generazione della #Fiat500 sarà integralmente elettrica e sarà totalmente Made in Italy”, ha scritto su Twitter il premier.