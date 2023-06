Aosta ha inaugurato primi chilometri progetto pista ciclabile

AOSTA – Il Comune di Aosta ha festeggiato la Giornata mondiale della bicicletta, che ricorreva il 3 giugno, inaugurando i primi chilometri della rete di piste ciclabili del progetto “Aosta in bicicletta”, che è stata battezzata “Vélo c’è Aosta”. Ad oggi la ciclabile attraversa corso Battaglione Aosta, via Giorgio Elter, via Cesare Battisti, via Monte Vodice e un tratto di piazza della Repubblica. Questa mattina il primo tratto della pista ciclabile è stato presentato ai giornalisti durante una conferenza stampa itinerante sulle due ruote. A partire dalle 14.30, in piazza Chanoux, c’è stato anche un pomeriggio di sensibilizzazione alla tematica della mobilità ciclabile e di conoscenza e di avvicinamento alla nuova ciclabile aperto a tutti.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it