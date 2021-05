Burundi, l’aereo venduto sottocosto costa caro alla ministra

ROMA – Costa caro alla ministra l’aereo venduto sottocosto: accade in Burundi, dove Immaculee Ndabaneze, titolare di Commercio, trasporti, industria e turismo, è stata indagata e poi destituita dal capo dello Stato per la cessione di un velivolo dell’ormai ex compagnia di bandiera.



A ricostruire il caso è l’Observatoire burundais de lutte contre la corruption et les malversations economiques (Olucome), una ong locale. “Secondo fonti informate – si legge in un post – la ministra è stata destituita per la vendita a un prezzo irrisorio a un cittadino sudafricano dell’unico aereo che restava al Burundi“. Stando alle informazioni disponibili, Ndabanese è stata estromessa dal presidente Evariste Ndayishimiye “per aver messo l’economia a rischio e aver rovinato l’immagine del Paese”.



L’aereo era l’ultimo in possesso della Air Burundi, una società in dismissione. Per la vendita, effettuata tra dicembre e gennaio senza che vi fosse un’autorizzazione da parte del governo, alla ministra sarebbero stati anticipati 50mila dollari. Secondo Olucome, Ndabaneze è sospettata anche di appropriazione indebita di fondi pubblici. Gli illeciti in questo caso sarebbero legati a sovraffatturazioni per l’acquisto di apparecchiature informatiche destinate a una nuova compagnia di bandiera, Burundi Airlines.