VIDEO | Carfagna: “A Caivano governo applicherà il metodo della tolleranza zero”

NAPOLI – “Oggi avevo un altro programma, tra cui una visita a un’eccellenza campana e napoletana quale è Atitech, ma ho voluto cambiare i miei piani perché quando un campione della legalità e della resistenza ai clan come don Maurizio Patriciello viene minacciato lo Stato ha il dovere di essere fisicamente presente al suo fianco. La mia visita non sarà soltanto la testimonianza di solidarietà di un singolo ministro: su Caivano il governo ha deciso di applicare il metodo della tolleranza zero”. Lo ha detto la ministra per il Sud Mara Carfagna, oggi in visita istituzionale in Campania.

LEGGI ANCHE: Bomba nella parrocchia del prete anti camorra a Caivano

La ministra ha deciso di recarsi anche a Caivano (Napoli) per incontrare padre Maurizio Patriciello, parroco sotto scorta per le minacce ricevute nelle ultime settimane. “Ho sentito il ministro Lamorgese e il comandante dei carabinieri Teo Luzi che mi hanno confermato la scelta di rafforzare la caserma di Caivano per dotarla di maggiori uomini e maggiori risorse per garantire il controllo e il monitoraggio del territorio, l’applicazione rigorosa della legge. Il messaggio è ben preciso – afferma Carfagna -: i violenti e i criminali saranno puniti severamente con carcere e manette. Per loro a Caivano e ovunque non ci sarà spazio e lo Stato sarà sempre al fianco di uomini con don Maurizio Patriciello per sostenere la loro battaglia di libertà e legalità, libertà dall’oppressione della camorra”.