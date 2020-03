Coronavirus, probabile chiusura scuole in tutta Italia: il governo sta valutando

ROMA – È in corso una valutazione del governo sulla possibile, a questo punto probabile, chiusura delle scuole anche nelle regioni non interessate dalla zona rossa per l’emergenza coronavirus. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha chiesto una relazione tecnica al comitato operativo che affianca il governo nella gestione dell’emergenza. E in mattinata a Palazzo Chigi, contestualmente alla riunione coi ministri, Conte ha visto Walter Ricciardi, consulente del governo e delegato Oms, e il presidente dell’Istituto superiore di sanita’ Silvio Brusaferro.

La misura potrebbe rientrare nel Dpcm di aggiornamento che il governo si appresta a varare nelle prossime ore. A Palazzo Chigi cercano di raccordarsi sul tema anche con le regioni.

Nel pomeriggio il premier sara’ in video conferenza con il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, mentre Luca Zaia del Veneto e Giovanni Toti della Liguria dovrebbero essere presenti a palazzo Chigi. Nel corso del faccia a faccia con le regioni sara’ fatta anche una valutazione sul decreto economico oggetto del Consiglio dei ministri di domani.

