Riapre il museo Marrc con i bronzi di Riace e altri tesori

REGGIO CALABRIA – “È un grande momento di festa perché la cultura ritorna ad essere un bene comune e condiviso“. Così alla Dire il direttore del Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria Giuseppe Malacrino, in occasione oggi dalla riapertura al pubblico, dopo il periodo di chiusura causato dall’emergenza sanitaria. “Per tutto il mese di febbraio l’ingresso sarà gratuito – ha aggiunto – secondo i protocolli di sicurezza e con numeri contingentati. Si tratta di un piccolo sacrificio rispetto alle condizioni ordinarie di visita al museo. Però, ritornare a vedere i bronzi di Riace, i bronzi di Porticello, i grandi tesori della Calabria antica, penso sia il segnale migliore per la riapertura e che offriamo ai nostri visitatori e a tutti i turisti che vorranno venire a Reggio Calabria”.