A Caserta altri tre positivi alla variante Omicron

NAPOLI – “Al termine delle attività di sequenziamento effettuate dal laboratorio dell’ospedale Cotugno sui tamponi provenienti dall’Asl di Caserta è emerso che sono positivi alla variante Omicron tre soggetti tutti appartenenti al nucleo familiare del primo caso riscontrato”. A darne notizia, in una nota, è lo stesso nosocomio per le malattie infettive di Napoli che spiega: “complessivamente sono sette i soggetti in cui è stata riscontrata, quindi, la variante Omicron. Gli altri tamponi sequenziati e ralativi a tre compagni di classe e un docente sono risultati positivi alla variante Delta”.