“Giovani contro Meloni”: gli studenti di Napoli espongono striscioni nelle università

NAPOLI – “Giovani contro Meloni” e poi l’incipit di Bella Ciao “Una mattina mi sono svegliato”. Alcuni striscioni con questi testi sono apparsi stamattina nelle sedi delle principali facoltà universitarie napoletane.

“I giovani di Napoli – spiegano i promotori dell’iniziativa – prendono parola contro il governo di estrema destra che si insedierà nei prossimi giorni. Giorgia Meloni e la sua coalizione non rappresentano il futuro che vogliamo per la nostra generazione, anzi sono un pericolo per i nostri diritti e la nostra libertà“.

Per domani, martedì 4 ottobre, alle 17:30 è indetta un’assemblea di studenti, precari, lavoratori e giovani che si incontreranno in piazza San Domenico, a Napoli, per confrontarsi e organizzarsi sulle iniziative da intraprendere.

