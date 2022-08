ROMA – Una voragine enorme, lunga 200 metri per 25 di diametro, senza fondo. È apparsa all’improvviso nell’ultimo fine settimana nel nord del Cile, a 650 chilometri dalla capitale Santiago. Un fenomeno misterioso che ha colpito la città di Tierra Amarilla. Le autorità cilene hanno mandato una squadra di esperti con il compito di spiegare che cosa è successo. Impressionante il video, dove si vede il cratere perfettamente circolare, un altro mistero. In quella zona è attiva una miniera di rame gestita da una società canadese. Allarmato il sindaco della cittadina mentre l’azienda mineraria ha subito precisato che la dolina non ha colpito nessun lavoratore o residente nell’area: “La casa più vicina è a più di 600 metri di distanza, mentre qualsiasi centro abitato o servizio è a quasi un chilometro dall’area colpita”.

