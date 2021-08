M5s e Sala? Forse questo matrimonio a Milano s’ha da fare

Di Nicola Mente e Nicolò Rubeis

MILANO – Sarebbero in corso in questi ultimi giorni delle “interlocuzioni” tra il M5S e il sindaco di Milano Giuseppe Sala per cercare di chiudere un’intesa e correre insieme già dal primo turno alle prossime comunali d’autunno. Questo è ciò che apprende la ‘Dire’ da fonti qualificate del Movimento. Insomma, come confermano voci grilline, “se prima un accordo era impossibile, oggi è forse improbabile, ma per i tempi, non per le intenzioni”.

Un colpo di scena inaspettato, che cambierebbe gli scenari della sfida amministrativa milanese. D’altronde, se da un lato la componente pentastellata sembrerebbe ancora alla ricerca di un nome da candidare, un apparentamento potrebbe diventare un’opzione reale, soprattutto “dopo l’uscita dei recenti sondaggi”. Anche perché il tempo scorre, e le elezioni sono ormai dietro l’angolo.

In ogni caso, se non si riuscisse a chiudere l’accordo in tempo per il primo turno, dai grillini trapelerebbe forte ottimismo su un’intesa al ballottaggio data dai pentastellati “praticamente per certa”.