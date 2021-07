Comunali Milano, Berlusconi: “Sala salottiero e verde di facciata”

Di Nicolò Rubeis

MILANO – “Luca Bernardo è un candidato di grande competenza e concretezza, abituato all’organizzazione e al lavoro di squadra con capacità di ascolto. Milano ha bisogno di questo, non di un sindaco dei salotti e dall’ambientalismo di facciata“. Scende in campo anche Silvio Berlusconi per supportare la candidatura a Milano del pediatra Luca Bernardo, scelto dal centrodestra come sfidante di Giuseppe Sala alle prossime comunali d’autunno.

Il cavaliere, intervenuto telefonicamente oggi al Palazzo delle Stelline durante la conferenza stampa di presentazione di Bernardo, sembra avere le idee chiare per il rilancio della città. Dalla sicurezza, al decoro urbano, Milano “deve tornare alla sua vocazione naturale”, quella di metropoli “attrattiva”, prima “non solo per reddito- aggiunge Berlusconi- ma anche per capacità di trasformarsi e guardare al futuro”.

Partendo però, dalle esperienze del passato: “Il centrodestra ha dimostrato con i suoi sindaci Gabriele Albertini e Letizia Moratti cosa significa il buon governo, la concretezza e la forza delle idee”, prosegue il Cavaliere. Tutte cose “che a Milano mancano da troppi anni”, visto che oggi, “nei cassetti dell’amministrazione non c’è un’idea e una visione per il futuro della città”. Insomma, Berlusconi è convinto che il capoluogo lombardo “sarà la vetrina del centrodestra che si candida a guidare il Paese”.

Il Comune che ha in mente il Cavaliere “non deve imporre”, ma anzi “deve accompagnare l’iniziativa dei privati”, una città “nella quale professionisti, aziende e lavoratori autonomi siano nelle condizioni di dare il meglio di sé stessi”. Il tutto con Bernardo, “un grande uomo di scienza e attento al sociale”, scelto dal centrodestra “proprio per questo”, visto che il fatto che “da pediatra- conclude Berlusconi- ha dedicato la vita ai bambini e alle generazioni del domani. E noi è proprio al domani che guardiamo”.