Vaccino, ecco le date per prenotarsi nel Lazio

ROMA – Da oggi partono in tutta Italia le prenotazioni per il vaccino anti-Covid libere, ma ogni regione applicherà una propria modalità. Nel Lazio per ora si possono prenotare solo le persone dai 40 anni in su. Ecco le date in cui potranno prenotarsi gli altri:

Da domenica 6 giugno alle 24:00 fascia d’età 39-35 (nati 1982-1986)

Da martedì 8 giugno alle 24:00 fascia d’età 34-30 (nati 1987-1991)

(nati 1987-1991) Da giovedì 10 giugno alle 24:00 fascia d’età 29-25 (nati 1992-1996)

(nati 1992-1996) Domenica 13 giugno alle 24:00 fascia d’età 24-17 (nati 1997-2004)

(nati 1997-2004) La fascia d’età 12-16 anni (nati 2009-2005) deve rivolgersi al pediatra di libera scelta/medico di medicina generale.

Per prenotarsi bisogna collegarsi al seguente sito internet: https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/welcome

Tutte le informazioni su: https://www.salutelazio.it/vaccinazione-covid-19-fasce-eta