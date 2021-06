After Colombia and Argentina refuse to host the Copa América, Brazil will host the competition

by João Marcelo

SAO PAULO – On Tuesday the 1st, President Jair Bolsonaro confirmed that the country will be the new host of the America’s Cup and by twitter the Chief of Staff Minister Luiz Eduardo Ramos has already announced which states will host the games. They will be in the states of Mato Grosso, Rio de Janeiro, the Federal District and Goiás. The governor of São Paulo, João Doria, used social media to inform that the state will not receive games in the competition. He said that the “priority is to contain the pandemic” and that the Copa America “would represent a bad signal for the slowdown in controlling the transmission of the coronavirus”

According to the UOL news portal, some stadiums are already defined. In Brasília, which should host the opening, the Mané Garrincha stadium is the chosen stage. Rio de Janeiro will feature the traditional Maracanã, option number one for the Copa América final. In Mato Grosso, the chosen stadium is the Arena Pantanal, which was also built for the 2014 World Cup. In addition to the endorsement of the local state government, the proximity to Brasília was in its favor, which facilitates the movement of the teams involved. The main novelty at Copa América is Goiânia, which stayed out of the route of recent international tournaments involving top teams, but opened the Under-17 World Cup in 2019.

The news generated great repercussions across the country. Health experts said that Brazil is going through a very delicate moment in relation to the pandemic. Covid CPI senators criticized the Copa América in Brazil. Senator Renan Calheiros called the decision “scorn” and called the tournament a “death championship”. PT and PSB asked the Supreme Court to suspend the Brazilian government’s negotiations with Conmebol and to prevent the competition from being held in Brazil. Also on Tuesday, STF minister Ricardo Lewandowski asked the government for information about the negotiations. On his social networks, medical scientist Miguel Nicolelis claims that the sporting event will push the country into the third wave. “Given the situation we are still going through in Brazil, entering a third wave, and clearly a competition that was rejected by Colombia and Argentina, for reasons similar to ours. So, it’s a total, it’s a kick in the pit of the stomach,” said the scientist.

Foreign newspapers also echoed the news. Argentine newspaper Clarín announced the change of venue for the games after Argentina withdrew from receiving the championship due to the second wave of the coronavirus in the country. The publication also emphasizes that the situation of the pandemic in Brazil is not very different from Argentina. The English newspaper, The Guardian, in an article entitled “Shameful: Bolsonaro is denounced for hosting the Copa América amid the pandemic”, the vehicle highlights the negative reactions of fans, journalists and Brazilian politicians after the transfer of the event to the country.

COPPA AMERICA, SI VA IN BRASILE: BOLSONARO SOTTO ACCUSA

di João Marcelo

SAN PAOLO DEL BRASILE – Polemiche e accuse, che non hanno risparmiato il governo del presidente Jair Bolsonaro, per la scelta del Brasile di ospitare la Coppa America di calcio nonostante i rischi legati alla pandemia di Covid-19.



L’edizione 2021 del torneo, al via il 13 giugno, si giocherà negli Stati di Mato Grosso, Rio de Janeiro, Goias e nella regione della capitale Brasilia. A renderlo noto sono stati alcuni giorni fa Bolsonaro, che ne ha comunicato l’ufficialità dopo le rinunce di Colombia e Argentina, e il ministro-capo del ministero della Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos. Il governatore dello Stato di San Paolo, il più popoloso del Paese, João Doria, ha usato i suoi canali social per comunicare che la regione non ospiterà le partire della competizione. Doria ha affermato che la “priorità è contenere la pandemia” e che la manifestazione sportiva “rappresenterebbe un segnale del rallentamento nei controlli del contagio da Covid-19”. Stando al portale di notizie online Uol, alcuni stadi sono già stati individuati.



A Brasilia, che dovrà ospitare l’apertura, lo scenario scelto è il Mané Garrincha. Rio de Janeiro potrà far affidamento sul tradizionale Maracanã, al momento opzione numero uno per la finale della Coppa. Nel Mato Grosso, la struttura selezionata è l’Arena Pantanal della città di Cuiabá, che è stata costruita in occasione dell’edizione del 2014 del torneo continentale. A facilitare la scelta della città, oltre che il beneplacito del governo statuale locale, anche la vicinanza con Brasilia, che renderà più semplice il trasferimento delle squadre che prenderanno parte alla kermesse.



La principale novità della Coppa sarà quindi Goiânia, capitale del Goias, che era rimasta fuori dai principali tornei internazionali che vedono la partecipazione delle prime squadre ma aveva ospitato il match di apertura dei Mondiali di calcio Under-17, nel 2019. La notizia ha avuto ripercussioni in tutto il Brasile.



Specialisti nel settore della salute hanno affermato che il Brasile sta attraversando un momento delicato per quanto riguarda la pandemia. I senatori che fanno parte della Commissione parlamentare d’inchiesta sulla pandemia hanno espresso critiche riguardo la decisione di ospitare la manifestazione. Renan Calheiros, ha definito la mossa del governo una “beffa” e ha descritto la Coppa come “un campionato della morte”. Il Partido dos Trabalhadores (Pt) e il Partido Socialista Brasileiro (Psb) hanno chiesto al Supremo Tribunal Federal, l’equivalente della nostra Corte Suprema, di sospendere le trattative del governo brasiliano con la Federazione sudamericana di calcio (Conmebol) e di impedire che la competizione si svolga in Brasile. In settimana il giudice del Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, ha chiesto all’esecutivo informazioni sui negoziati con l’organismo regionale.



Sui suoi profili social il medico e scienziato Miguel Nicolelis ha affermato che l’appuntamento sportivo spingerà il Paese verso la terza ondata. “Vista la situazione che le persone stanno ancora passando in Brasile e visto che la Coppa è stata rifiutata da Colombia e Argentina per ragioni chiaramente simili alle nostre – ha detto l’esperto – è chiaro che si tratta di un calcio alla bocca dello stomaco”.



La decisione del Brasile ha avuto eco anche sui quotidiani stranieri. L’argentino Clarìn ha annunciato il cambio di scenario per la Coppa dopo che Buenos Aires si è ritirata dall’evento a causa della ondata di contagi che sta attraversando il Paese. La testata ha inoltre messo l’accento sul fatto che la situazione pandemica in Brasile non è dissimile da quella dell’Argentina. Il quotidiano britannico The Guardian, in un articolo dal titolo ‘Vergognoso, Bolsonaro è stato denunciato per aver deciso di ospitare la Copa America nel mezzo della pandemia’, ha sottolineato la reazione negativa di tifosi, giornalisti e politici brasiliani dopo la notizia.

APÓS COLÔMBIA E ARGENTINA RECUSAREM SEDIAR A COPA AMÉRICA, BRASIL RECEBERÁ A COMPETIÇÃO

por João Marcelo

SAO PAULO – Na terça-feira, dia 01, o presidente Jair Bolsonaro confirmou que o país será a nova sede da Copa América e pelo twitter o ministro-chefe da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos já anunciou quais estados sediaram os jogos. Serão nos estados de Mato Grosso, Rio de Janeiro, Distrito Federal e Goiás. O governador de São Paulo, João Doria, usou as redes sociais para informar que o estado não receberá jogos da competição. Ele disse que a “prioridade é conter a pandemia” e que a Copa América “representaria uma má sinalização do arrefecimento no controle da transmissão do coronavírus”

Segundo o portal de notícias UOL , alguns estádios já estão definidos. Em Brasília, que deve receber a abertura, o estádio Mané Garrincha é o palco escolhido. O Rio de Janeiro contará com o tradicional Maracanã, opção número um para a final da Copa América. No Mato Grosso, o estádio escolhido é a Arena Pantanal, que também foi construído para a Copa de 2014. Além do aval do governo estadual local, contou a seu favor a proximidade com Brasília, o que facilita deslocamentos das seleções envolvidas. A principal novidade na Copa América é Goiânia, que ficou fora da rota dos torneios internacionais recentes envolvendo seleções principais, mas abriu o Mundial Sub-17, em 2019.

A notícia gerou uma grande repercussão por todo o país. Especialistas da área de saúde afirmaram que o Brasil passa por um momento muito delicado em relação à pandemia. Senadores da CPI da Covid criticaram a realização da Copa América no Brasil. O relator, Renan Calheiros, classificou a decisão de “escárnio” e chamou o torneio de “campeonato da morte”. O PT e o PSB pediram ao Supremo Tribunal Federal que suspenda as tratativas do governo brasileiro com a Conmebol e que impeça a realização da competição no Brasil. Nesta terça também, o ministro do STF Ricardo Lewandowski pediu informações ao governo sobre as negociações. Em suas redes sociais, o médico cientista Miguel Nicolelis afirma que o evento esportivo vai empurrar o país para a terceira onda. “Dada a situação que a gente passa no Brasil ainda, entrando em uma terceira onda, e claramente uma competição que foi rejeitada pela Colômbia e pela Argentina, por razões semelhantes às nossas. Então, é um total, é chute na boca do estômago”, afirmou o cientista.

Os jornais estrangeiros também repercutiram a notícia. O jornal argentino Clarín anunciou a mudança da sede dos jogos após a Argentina desistir de receber o campeonato por conta da segunda onda do coronavírus no país. A publicação ainda ressalta que a situação da pandemia no Brasil não é muito diferente da Argentina. O jornal inglês, The Guardian, em uma reportagem intitulada “Vergonhoso: Bolsonaro é denunciado por sediar a Copa América em meio à pandemia”, o veículo destaca as reações negativas de torcedores, jornalistas e políticos brasileiros após a transferência do evento para o país.