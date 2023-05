Tg Politico Parlamentare, edizione del 3 maggio 2023

MALTEMPO IN EMILIA ROMAGNA, VERSO STATO DI EMERGENZA

Due vittime e un disperso, in 5 mila a rischio evacuazione. Scuole chiuse per precauzione e treni fermi. E’ il bollettino del maltempo in Emilia Romagna che ha colpito in particolare le province di Ravenna e Bologna. Il governatore Stefano Bonaccini annuncia che chiederà lo stato di emergenza. “Abbiamo assistito a un’ondata di maltempo che non ha precedenti storici per la pioggia caduta ininterrottamente in 48 ore”, ha detto Bonaccini.

La premier Giorgia Meloni, intanto, segue l’evoluzione della situazione. La presidente del Consiglio è in contatto con la Protezione civile e con le autorità locali a cui ha manifestato solidarietà e vicinanza alle popolazioni colpite.

MOSCA: DRONI UCRAINI ATTACCANO IL CREMLINO

Un attacco contro il Cremlino per colpire Vladimir Putin. Lo riferiscono i media russi che hanno rilanciato alcune immagini della notte scorsa, circolate sui canali Telegram, in cui si vede un’esplosione di un drone sopra la cupola del palazzo del Cremlino. Il portavoce della presidenza russa, Dmitri Peskov, sostiene che Vladimir Putin non era al Cremlino nel momento dell’attacco. Mosca conferma però la parata del 9 maggio sulla Piazza Rossa, una cerimonia che si tiene ogni anno per festeggiare l’anniversario della vittoria sul nazismo.

SCHLEIN: DA GOVERNO DECRETO RICATTABILITÀ

Il provvedimento sul lavoro approvato dal governo il Primo maggio andrebbe chiamato “decreto precarietà e ricattabilità”. Va all’attacco la segretaria del Pd, Elly Schlein, che ha partecipato a Firenze ad una iniziativa della Cgil e incontrato i lavoratori del commercio e turismo, uno dei settori più colpiti dalla precarietà. Per Schlein le nuove norme sui contratti a termine stabilite dal governo rendono “più ricattabili e fragili i lavoratori”. Al fianco di Maurizio Landini la segretaria del Partito democratico chiede anche una “legge sulla rappresentanza che possa spazzare via i contratti pirata e contrastare i salari bassi”. Il segretario della Cgil parla di “un decreto che allarga la precarietà, estende i voucher, liberalizza i contratti a termine, mentre una delle ragioni dei bassi salari è proprio che c’è troppa precarietà”. Landini invita alla mobilitazione e ricorda le manifestazioni già decise con Cisl e Uil che si terranno sabato a Bologna, il 13 a Milano e il 20 maggio a Napoli.

75 ANNI DEL SENATO, VIA AI FESTEGGIAMENTI

Due mostre, due concerti, una moneta e un francobollo commemorativi. Il Senato della Repubblica si prepara a celebrare i 75 anni della prima seduta. Era il 1948 e l’Italia diceva finalmente addio al fascismo e alla monarchia. “Tornava la libertà”, ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa presentando il calendario dei festeggiamenti. Si parte domenica, con un concerto della Banda interforze a piazza Navona e si prosegue fino a giugno, grazie a due mostre a palazzo Giustiniani e palazzo Madama. Grande evento lunedì 8 maggio, quando per celebrare l’anniversario del Senato in aula ci sarà anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Alla presenza del capo dello Stato canterà Gianni Morandi.