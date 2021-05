VIDEO | Covid, Fontana: “Assembramenti per scudetto Inter pericolosi, non accada più”

Di Marialaura Iazzetti

MILANO – “Speriamo che situazioni del genere non abbiano conseguenze e speriamo si evitino condizioni di questo genere perché rischiano di essere pericolose“. Così il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, al termine dell’inaugurazione dell’hub vaccinale allo Spazio Mil di Sesto San Giovanni, commenta gli assembramenti per la vittoria dell’Inter, che ieri ha conquistato il suo diciannovesimo scudetto.

Fontana sottolinea che era “probabile che si potessero verificare” assembramenti e che ora l’importante è che non accadano più. Secondo il presidente, bisogna chiedere alle persone “il rispetto delle misure di sicurezza“. Le conseguenze dei festeggiamenti di ieri, fa notare Fontana, si sapranno solo “tra due settimane”. Il governatore, nonostante tifi Milan, si dice “contento” della vittoria dell’Inter, perché comunque ha vinto “una squadra lombarda ed è un segno della grande ripartenza della Lombardia“. Per il presidente, sarebbe il “top” avere Milan e Atalanta in Champions.

AGIS: “SCONCERTO, LE REGOLE SIANO UGUALI PER TUTTI”

“Le scene a cui in molti abbiamo assistito ieri a Milano, in occasione dei festeggiamenti per lo scudetto vinto dall’Inter, mi lasciano sinceramente sconcertato”. Così in una nota Carlo Fontana, presidente Agis – Associazione Generale Italiana dello Spettacolo -, commenta “l’enorme assembramento di tifosi – quantificato dalla Questura in 30mila persone – scesi nelle maggiori piazze del capoluogo lombardo per festeggiare il titolo vinto dalla propria squadra”. Fontana aggiunge che “mentre il mondo dello spettacolo sta faticosamente tentando di ripartire attenendosi alle numerose restrizioni imposte, assistiamo a scene come quelle di ieri, assolutamente inaccettabili. Che senso ha imporre delle regole che poi non vengono rispettate e permettere, senza un adeguato controllo, un assembramento di persone, peraltro molte delle quali senza mascherine e senza il dovuto distanziamento?”. E ancora: “Voglio sperare e mi auguro che quanto accaduto ieri rimanga un fatto isolato, e che possa essere da monito per il futuro. Non vorrei al contrario – conclude – che passasse il segnale che in questo Paese, per usare un termine non a caso calcistico, esistano categorie di Serie A, di Serie B e così a scendere. Sarebbe un fatto gravissimo e intollerabile”.